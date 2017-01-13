Допинг-проба российского штангиста оказалась положительной

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, взятая у спортсмена в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Аккаев должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон.

Официальной причиной снятия Аккаева с Олимпиады называлась травма спортсмена.

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В августе стало известно, что допинг-пробы Аккаева и другого российского штангиста Дмитрия Лапикова на Олимпиаде 2008 года в Пекине дали положительный результат. В них также был обнаружен туринабол.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года, после чего 31-летний спортсмен завершил карьеру.

Аккаев является серебряным призером Игр-2004 и чемпионом мира 2011 года.

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