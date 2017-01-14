Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» Панарина в матче НХЛ

 

Фото: AP/LETA

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс». Видеообзор поединка появился на YouTube-канале 1999 Domains.

Встреча проходила в Вашингтоне в ночь на 14 января по латвийскому времени и завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Джей Бигл (7-я и 59-я минуты), Никлас Бекстрем (7, с передачи Овечкина), Бретт Коннолли (18), Том Уилсон (38) и Ти Джей Оши (49). Выступающие за «Чикаго» россияне Артемий Панарин и Артем Анисимов результативных действий на свой счет не записали.

Видео:

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