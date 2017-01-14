«Амур» разгромил рижское «Динамо» на своем льду

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Утром в субботу рижское «Динамо» провело очередной выездной матч против хабаровского «Амура». Игра, которая началась в 9 утра по латвийскому времени, завершилась уверенной победой хозяев площадки со счетом 5:0.

Несмотря на то, что первый период завершился для рижан довольно позитивно - со счетом 0:0 - в дальнейшем хабаровчане показали класс и отправили в ворота Калниньша пять безответных шайб.

Отметим, что следующую игру подопечные Нормунда Сейейса проведут в Китае против «Куньлунь Ред Стар», а затем отправятся в Минск, где встретятся с местным «Динамо».

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Всего в этом сезоне рижскому «Динамо» осталось провести 10 игр, в которых максимально можно набрать 30 очков. При этом от зоны плей-офф рижан отделяют 29 очков. Таким образом, уже в следующем матче «динамовцы» могут потерять даже теоретические шансы на участие в розыгрыше «Кубка Гагарина».

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