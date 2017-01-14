Бобслей: четверка Мелбардиса - сильнейшая в Санкт-Морице!

Оскар Мелбардис и Даумантс Дрейшкенс
 

Оскар Мелбардис и Даумантс Дрейшкенс. Фото: AP/Scanpix

Латвийская четверка бобслеистов Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкастс и Янис Стренга в субботу на швейцарской трассе в Санкт-Морице одержали победу на европейском этапе Кубка мира.

У Мелбардиса - это уже вторая победа за два дня, так как в пятницу он с Дрейшкенсом оказались сильнейшими в соревнованиях двоек.

В субботу действующие чемпионы мира были самыми быстрыми в обоих заездах, во втором достигнув финиша за 1 минуту и 5 секунд, что является рекордом этого сезона для трассы в Санкт-Морице.

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В сумме квартет Мелбардиса на 0,75 секунды опередил четверку немца Бенета Бухмиллера. Третье место занял немецкий экипаж Кристофа Хафера.

«Было так, как должно быть. В этот раз победа была уверенной. В первом заезде может быть и было пару мелких ошибок, в том числе и наверху, но второй заезд вышел очень хорошим, о чем говорит и результат», - заявил после соревнований главный тренер сборной Латвии Сандис Прусис.

В воскресенье в Санкт-Морице пройдут еще одни соревнования Кубка мира для четверок.



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