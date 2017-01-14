Сергей Мозякин повторил снайперский рекорд КХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд американца Стива Мозеса по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург», уступая по ходу домашней встречи московскому «Спартаку» со счетом 0:3, в итоге добился победы 6:3. Мозякин отметился дублем в этой встрече, став автором первой и четвертой шайб «Магнитки» в этом матче.

Второй гол Сергея стал для нападающего 36-м в текущем сезоне. Ранее американский форвард Стив Мозес забросил 36 шайб в регулярном чемпионате сезона-2014/15, выступая за финский «Йокерит». В нынешнем первенстве «Металлургу» осталось провести 11 матчей, поэтому велика вероятность того, что рекордная планка будет установлена на новый уровень.

Реклама

Отметим, что Сергей Мозякин является лучшим бомбардиром и снайпером в истории КХЛ, лучшим снайпером отечественных чемпионатов.





Еще по этой теме