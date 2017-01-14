Тотальный триумф братьев Дукурсов на чемпионате Европы

Мартин Дукурс
 

Мартин Дукурс. Фото: LETA/AFP

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы в субботу одержали двойную победу на чемпионате Европы, проходящем в немецком Винтерберге. Чемпионат также являлся четвертым этапом Кубка мира.

Двойную победу на ЧЕ братья Дукурсы одержали в третий раз в своей истории, повторив достижения 2012 и 2014 годов. Мартин Дукурс победил на чемпионате Европы уже в восьмой раз подряд.

Кроме того, Мартин стал и лидером общего зачета Кубка мира.

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В первом заезде субботних соревнований Мартин Дукурс прошел трассу за 56,14 секунды и показал лучший результат, тогда как старший брат отстал от него всего на 0,02 секунды.

Однако во втором заезде Мартин уже был более быстрым, тогда как Томас допустил несколько ошибок и финишировал лишь шестым, однако в сумме удержал второе место.

По сумме двух заездов братьев разделило 0,62 секунды.

Третье место занял россиянин Александр Третьяков - он уступил Томасу Дукурсу 0,05 секунды.

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