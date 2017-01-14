Мэйвезеру и Макгрегору предложили по 25 млн евро за бой

 

Фото: USA Today Sports/Scanpix

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил по 25 млн долларов американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору за организацию их поединка по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Мэйвезер-младший предложил Макгрегору 15 млн долларов за организацию боя.

«Флойд вот тебе реальное предложение. Я - единственный, кто может по-настоящему предложить хорошие деньги. Мы дадим вам обоим по 25 млн и только потом будем обсуждать сумму контракта «pay-per-view» (сервис платного телевидения, с помощью которого продают трансляции боксерских шоу», - приводит слова Уайта ESPN.

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В свою очередь Мэйуэзер-младший, отвечая на вопрос о словах Уайта, назвал того комиком и предложил корреспонденту взглянуть на его наручные часы, цена которых составляет, по его словам, семизначную сумму. Точную цену дорогого аксессуара американец не назвал.

В послужном списке 39-летнего Мэйвезера, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации (около 3 млн долларов), отмечает ТАСС.

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