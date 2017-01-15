«Челси» потратил на расторжение отношений с Моуринью 36 млн евро

Жозе Моуринью
 

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Scanpix

За расторжение контрактов с Жозе Моуринью и его помощниками в 2007-м и 2015-м «Челси» заплатил компенсацию на общую сумму в 36 млн евро. В 2007 году за разрыв соглашения португалец заработал 26,5 млн евро, а в 2015-м - 9,5 млн, сообщает Sky Sports.

Помимо данных о сделках с Моуринью были опубликованы и другие цифры, касающиеся контрактов со спонсорами, зарплат и трансферов.

В сезоне 2015/16 «Челси» заработал 377 млн евро, но все равно остался в минусе: бюджет лондонцев пострадал из-за разрывов соглашений с Моуринью и adidas, а еще от зарплат игроков, трансферов и компенсации в 5,7 млн евро бывшему врачу команды Еве Карнейро.

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Моуринью работал в «Челси» с 2004-го по 2007-й и с 2013-го по 2015-й.

При португальце лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.

Сейчас Жозе возглавляет «Манчестер Юнайтед» (39), который располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» (49) на десять очков.

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