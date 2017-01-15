Мелбардис одержал победу и в третьих соревнованиях этапа Кубка Европы

 

Фото: bobslejs.lv

Титулованный латвийский бобслейный экипаж-четверка в составе Оскара Мелбардиса, Дауманта Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги и воскресенье второй день подряд на трассе в Санкт-Морице одержал победу в соревнованиях Кубка Европы, что стало третьей победой за три дня.

В пятницу Мелбардис с Дрейшкенсом победили в соревнованиях двоек, а в субботу были лучшими и в первых соревнованиях четверок.

Нынешние чемпионы мира в воскресенье стали первыми в обоих заездах, во втором финишировав за минуту и пять секунд, что повторяет рекорд этого года для трассы с естественным льдом в Санкт-Морице.

Реклама
Еще по этой теме
Бобслей: четверка Мелбардиса - сильнейшая в Санкт-Морице!

Бобслей: четверка Мелбардиса - сильнейшая в Санкт-Морице!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR

reklama.vesti.lv

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска Hi-Tech

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео Hi-Tech

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео

В Украине запатентовали новый танк Тирекс Hi-Tech

В Украине запатентовали новый танк Тирекс

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет Wo&Men

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок Showbiz

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок

Спорт

Бобслей

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 