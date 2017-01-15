Мелбардис одержал победу и в третьих соревнованиях этапа Кубка Европы

Титулованный латвийский бобслейный экипаж-четверка в составе Оскара Мелбардиса, Дауманта Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги и воскресенье второй день подряд на трассе в Санкт-Морице одержал победу в соревнованиях Кубка Европы, что стало третьей победой за три дня.

В пятницу Мелбардис с Дрейшкенсом победили в соревнованиях двоек, а в субботу были лучшими и в первых соревнованиях четверок.

Нынешние чемпионы мира в воскресенье стали первыми в обоих заездах, во втором финишировав за минуту и пять секунд, что повторяет рекорд этого года для трассы с естественным льдом в Санкт-Морице.

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