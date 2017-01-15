Латвийские саночники завершили этап Кубка мира в Сигулде третьим местом

Шестой этап Кубка мира по санному спорту на Сигулдской трассе завершился третьим местом латвийской сборной в эстафете команд.

Первое место завоевала сборная России в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, Владислава Южакова и Юрия Прохорова. Они на 0,017 секунды опередили немцев.

Латвийская сборная - Элиза Цауце, Инар Кивлениекс, Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш - уступили победителям 0,418 секунды.

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В Сигулде за два дня были разыграны семь комплектов медалей. Латвия получила две серебряные награды, причем обе завоевала двойка Гудрамовича и Калниньша - в соревнованиях двоек и в спринте.

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