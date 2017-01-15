Мэйэузер назвал Макгрегора единственным желанным соперником

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что не собирается выходить на ринг ни с кем, кроме ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит Boxingscene.

«Если это будет бой с Конором Макгрегором, то для меня это будет иметь смысл. Встреча с любым другим соперником для меня бессмысленна. Я бизнесмен, и этим все сказано. Люди хотят развлечений. Я знаю, что мы сможем собрать сумасшедшие цифры, если сумеем организовать поединок», — рассказал Мэйуэзер.

14 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов предложить по 25 миллионов долларов чемпиону организации Макгрегору и Мэйуэзеру за их очный бой. Американец в ответ на предложение Уайта назвал его «чертовым шутником».

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Слухи о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

В ноябре ирландец, получивший боксерскую лицензию, заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок с американцем.

На профессиональном ринге 39-летний американский боксер одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории UFC — около 3 миллионов долларов.

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