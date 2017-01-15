Мэйэузер назвал Макгрегора единственным желанным соперником

Флойд Мейвезер
 

Флойд Мейвезер. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что не собирается выходить на ринг ни с кем, кроме ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит Boxingscene.

«Если это будет бой с Конором Макгрегором, то для меня это будет иметь смысл. Встреча с любым другим соперником для меня бессмысленна. Я бизнесмен, и этим все сказано. Люди хотят развлечений. Я знаю, что мы сможем собрать сумасшедшие цифры, если сумеем организовать поединок», — рассказал Мэйуэзер.

14 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов предложить по 25 миллионов долларов чемпиону организации Макгрегору и Мэйуэзеру за их очный бой. Американец в ответ на предложение Уайта назвал его «чертовым шутником».

Реклама

Слухи о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

В ноябре ирландец, получивший боксерскую лицензию, заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок с американцем.

На профессиональном ринге 39-летний американский боксер одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории UFC — около 3 миллионов долларов.

Еще по этой теме
WBO забрала у Флойда Мэйуэзера титул чемпиона мира

WBO забрала у Флойда Мэйуэзера титул чемпиона мира

Флойд Мэйуэзер извинился перед чемпионкой UFC

Флойд Мэйуэзер извинился перед чемпионкой UFC


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 167000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии Showbiz

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска Hi-Tech

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок Showbiz

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео Hi-Tech

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео

Ужасное ДТП: почему нужно всегда быть готовым к опасности Hi-Tech

Ужасное ДТП: почему нужно всегда быть готовым к опасности

Спорт

Бокс

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 