СМИ: бывший тренер сборной России Слуцкий может стать скаутом «Челси»

Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел, в частности, в скаутскую службу английского «Челси», пишет ТАСС со ссылкой на британское издание Daily Star.

Слуцкий в субботу был в Англии и посетил матч «Лестер» - «Челси».

По информации другого британского издания The Sun, владелец «Челси» Роман Абрамович хотел бы видеть российского специалиста в своем клубе.

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Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года.

Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также специалист с августа 2015 года по июнь 2016-го совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на Евро-2016 Слуцкий объявил о своем уходе из сборной.

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