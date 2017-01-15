Мутко раскритиковал доклад Макларена

Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко заявил о наличии ошибок в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Слова Мутко приводит ТАСС.

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«В докладе действительно много ошибок, очень много неточностей, он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель — бросить тень на весь российский спорт. Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны», — сказал Мутко.

13 января сообщалось, что комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал создал комиссию для изучения доклада Макларена.

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Вторая часть доклада Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи.

Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

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