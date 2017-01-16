Роналду занял лишь седьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Трансферная стоимость форварда оценивается в 246,8 миллиона евро.

На втором месте оказался одноклубник Неймара аргентинец Лионель Месси (170,5 миллиона), а замыкает тройку полузащитник сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (155,3 миллиона).

Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (126,5 миллиона), по итогам прошлого года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и France Football, занял в рейтинге лишь седьмую строчку.

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В десятку наиболее дорогих игроков мира также вошли: Антуан Гризманн, «Атлетик» (150,4 миллиона), Луис Суарес, «Барселона» (145,2 миллиона), Харри Кейн, «Тоттенхэм» (139,2 миллиона), Пауло Дибала, «Ювентус» (113,8 миллиона), Деле Алли, «Тоттенхэм» (110,5 миллиона), Эден Азар, «Челси» (101,5 миллиона).

Самым дорогим голкипером стал словенец Ян Облак из «Атлетико» (59,8 миллиона), защитником - испанец Эктор Бельерин из «Арсенала» (70,3 миллиона). Игроки из российских команд в топ-100 рейтинга не вошли.

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