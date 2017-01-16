Роналду занял лишь седьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Трансферная стоимость форварда оценивается в 246,8 миллиона евро.

Еще по этой теме

На втором месте оказался одноклубник Неймара аргентинец Лионель Месси (170,5 миллиона), а замыкает тройку полузащитник сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (155,3 миллиона).

Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (126,5 миллиона), по итогам прошлого года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и France Football, занял в рейтинге лишь седьмую строчку.

Реклама

В десятку наиболее дорогих игроков мира также вошли: Антуан Гризманн, «Атлетик» (150,4 миллиона), Луис Суарес, «Барселона» (145,2 миллиона), Харри Кейн, «Тоттенхэм» (139,2 миллиона), Пауло Дибала, «Ювентус» (113,8 миллиона), Деле Алли, «Тоттенхэм» (110,5 миллиона), Эден Азар, «Челси» (101,5 миллиона).

Самым дорогим голкипером стал словенец Ян Облак из «Атлетико» (59,8 миллиона), защитником - испанец Эктор Бельерин из «Арсенала» (70,3 миллиона). Игроки из российских команд в топ-100 рейтинга не вошли.

Еще по этой теме
Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира

Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»

Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR

reklama.vesti.lv

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж Showbiz

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц Hi-Tech

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых Hi-Tech

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7

Спорт

Футбол

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FULL-STACK DEVELOPER
FULL-STACK DEVELOPER
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 