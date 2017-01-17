Шайба Овечкина в падении попала в список лучших моментов в истории НХЛ

Александр Овечкин
 

Александр Овечкин. Фото: AP/Scanpix

Национальная хоккейная лига (НХЛ) включила шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс», забитую 16 января 2006 года, в список лучших моментов в истории турнира. Видео появилось в официальном Twitter-аккаунте НХЛ.

«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону. Я набрал скорость и подобрал ее. Убрал шайбу под себя, прокатился на спине и как-то забил. Гол получился красивым, но тут мне повезло. Это было просто удачей. Удача? Мастерство? Я не знаю. Называйте это как хотите», — сказал Овечкин, комментируя тот эпизод.

Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. В 81 матче он набрал 106 (52+54) очков и был признан лучшим новичком сезона.

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12 января 31-летний россиянин набрал 1000-е очко в НХЛ. Овечкин забросил две шайбы в матче с «Питтсбург Пингвинс».

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