Игрока «Манчестер Сити» оштрафовали на 50 тысяч долларов за пост в Instagram

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 40 тысяч фунтов стерлингов (49,4 тысячи долларов) за пост в Instagram. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте организации.

«Согласно вердикту FA, комментарий Санья поставил под сомнение целостность матча и репутацию официальных лиц, проводивших встречу. Ассоциация также предупредила француза о недопустимости подобного поведения в будущем», — говорится в заявлении.

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Бернли» состоялся 2 января и завершился победой «горожан» со счетом 2:1. На 31-й минуте главный арбитр встречи Ли Мэйсон удалил бразильского полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

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«10 против 12, но все равно сражались и победили, как команда», — написал Санья, указав таким образом, что судья был на стороне соперника. Позже защитник отредактировал пост, убрав численное соотношение сил на поле.

После 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» с 42 очками занимает пятое место в таблице. У лидирующего «Челси» на 10 очков больше.

Instagram

still fighting and winning as a team. #together #mancity #youfreetothinkwhateveryouwant

Фото опубликовано Bacary Sagna 🔱King B El chino🔱 (@therealbac)

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