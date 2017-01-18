Звезда футбола отказался от зарплаты в 600 000 евро в неделю

Yaya Touré
 

Yaya Touré. Фото: AP/Scanpix

Яя Туре отказался от перехода в китайский клуб «Цзянсу Сунин», предложивший прошлой зимой игроку зарплату в 520 000 фунтов в неделю.

Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк, пишет sports.ru.

«Яя играет на другом уровне. Он счастлив в Манчестер и хочет играть только на высочайшем уровне. Туре любит футбол намного больше чем деньги».

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Напомним, что Туре не попадал в состав «Манчестер Сити» в начале этого сезона из-за разногласий своего агента Дмитрия Селюка с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, но после разрешения конфликта игрок вернулся в основу команды.

Контракт Туре с «МС» истекает летом этого года, но стороны уже договорились обсудить возможное продление по окончании сезона.

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