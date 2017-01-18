Президент УЕФА не видит оснований отбирать у России чемпионат мира по футболу

Глава УЕФА Александер Чеферин
 

Глава УЕФА Александер Чеферин. Фото: AP/Scanpix

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года.

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«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», - заявил Чеферин в интервью ТАСС.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.

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По словам Чеферина,

результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой УЕФА, не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о манипуляциях с допинг-пробами в РФ. Докладчик упомянул, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. В докладе также приводится информация, что допинг могли употреблять юные игроки.

Комментируя вторую часть доклада Макларена, Чеферин отметил, что УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом.

«В декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе», - подчеркнул он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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