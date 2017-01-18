Звезду египетского футбола внесли в список террористов

Мохаммед Абутрика
 

Мохаммед Абутрика. Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Египта внесли бывшую звезду египетского футбола Мохаммеда Абутрику в список террористов за предполагаемую связь с запрещенным в стране исламистским движением «Братья мусульмане», сообщает портал Middleeastmonitor.com.

Адвокат экс-футболиста национальной сборной Мохаммед Осман намерен обжаловать это решение, так как его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях.

Сам Абутрик отрицает свою поддержку исламистского движения. В настоящее время он находится в Габоне в качестве комментатора на Кубке африканских наций.

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Любому лицу, внесенному в список террористов, запрещен выезд за пределы страны, а его активы и паспорт замораживаются.

Ранее полиция конфисковала все активы бизнеса, которым экс-футболист занимается после завершения карьеры в 2013 году.

В 2012 году Абутрика публично поддержал кандидата в президенты от «Братьев мусульман» Мухаммеда Мурси, который и победил на выборах, но впоследствии был отстранен от власти. В декабре 2014 года «Братья мусульмане» были объявлены в Египте террористической группировкой и деятельность движения была запрещена.

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