Аршавин включен в список лучших футболистов, никогда не игравших на ЧМ

Андрей Аршавин
 

Андрей Аршавин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин включен в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира. Рейтинг был опубликован испанским изданием Marca.

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). На чемпионате мира также никогда не играли такие звезды, как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия), пишет championat.com.

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год, но в период его выступления национальная команда лишь раз попала на ЧМ. Было это в 2002 году, однако Андрей Аршавин не был включен в окончательную заявку.

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