В ФИФА задумались об отмене офсайдов и желтых карточек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен предложил отказаться от офсайдов и желтых карточек, а также внести в правила игры ряд других изменений. Об этом в среду, 19 января. сообщает Sky Sports.

Он пояснил идею переработки системы наказаний: «Временное наказание — немного страшновато. Вдесятером сложнее играть против 11 игроков, не говоря уже о том, как играть ввосьмером против девятерых. У меня уже долгое время есть идея ввести систему, как в баскетболе — пять фолов и покидаешь поле».

«Боюсь, многие будут против отмены офсайда. Я был бы за, потому что футбол последнее время все больше похож на гандбол. Девять полевых и вратарь уплотняют штрафную площадь, будто выстраивают стену», — добавил ван Бастен.

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Голландец предложил ввести серию буллитов вместо серии пенальти

и проводить ее даже в играх группового турнира чемпионата мира. Более того, ван Бастен предложил отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.

«Серия буллитов? У каждой команды пять попыток. Судья свистит, футболист начинает бежать к воротам с 25 метров. За восемь секунд он должен совершить удар. Вратарь находится в штрафной и не может ее покидать. Если он отбивает мяч — буллит завершен», — рассказал ван Бастен.

10 января Совет ФИФА принял решение о расширении количества команд на чемпионатах мира с 32 до 48. Новый формат будет опробован на турнире 2026 года.

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