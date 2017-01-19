Олимпийский чемпион предложил штрафовать попавшихся на допинге на миллиард евро

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов ответил на требование биатлонистов ужесточить антидопинговые меры. Об этом в четверг, 19 января, сообщает «Советский спорт».

«Да я бы до одного миллиарда евро увеличил! И дисквалифицировать пожизненно, чтоб неповадно было. И я совершенно серьезно! Чтобы малейшая мысль о допинге даже в голове не появлялась», — заявил Тарасов.

17 января стало известно, что 15 биатлонистов, подписавших письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), потребовали увеличить штраф для спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ, с 200 тысяч до одного миллиона евро.

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22 декабря IBU принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Еще два российских биатлониста — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, дисквалифицированы.

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