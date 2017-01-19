Экс-менеджер Шумахера: нужно рассказать, что происходит с Михаэлем

Михаэль Шумахер
 

Михаэль Шумахер. Фото: Reuters/Scanpix

Экс-менеджер семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахера сообщил изданию Bunte, что считает себя забытым сторонниками гонщика, пишет Postimees.

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74-летний Вилли Вебер переживает не только за себя, он также хочет, чтобы информацией о состоянии здоровья Шумахера делились с всеми заинтересованными лицами.

«Уже пора рассказать миллионам фанатов, в каком состоянии находится Михаэль», - сказал Вебер.

Менеджер восстанавливающегося после сильной травмы Шумахера Сабина Кем держит информацию о состоянии здоровья гонщика в тайне. Веберу подобная тактика не нравится. Очевидно, именно по этой причине жена Шумахера Коринна не желает общаться с экс-менеджером мужа.

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«Меня никто не хочет слушать. Но я не теряю надежды, что Михаэль однажды поправится. Когда у меня дома звонит телефон, иногда я представляю, что на том конце провода Михаэль, который захотел узнать, как у меня дела», - добавил Вебер, который разглядел талант в Шумахере в далеких 1980-х. Он был представителем гонщика до 2012 года.

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