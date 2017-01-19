Американский комментатор сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой

 

Фото: AP/Scanpix

Американский телеканал ESPN подвергся жесткой критике в интернете после того, как комментатор вещателя Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии позволил себе сравнить теннисистку Винус Уильямс с гориллой.

Адлер отпустил скандальную реплику во время матча второго круга в Мельбурне между старшей из сестер Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2.

«Соперница не подала первым мячом, и Винус полностью ее подавила. Вы видите, как Винус на приеме включает эффект гориллы», - сказал в эфире 58-летний комментатор и бывший игрок.

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Как сообщает AFP,

зоологическая метафора по отношению к темнокожей теннисистке вызвала в социальных медиа эффект разорвавшейся бомбы.

Комментарий сочли «ужасающим» для 21 века. Телеканал ситуацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, что глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал Серену и Винус «братьями Уильямс», обсуждая в телешоу «Вечерний Ургант» их внушительные физические данные.

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