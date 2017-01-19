Рижское «Динамо» при поддержке Ушакова и болельщиков победило в Минске

Тим Сестито
 

Тим Сестито. Фото: Ieva Makare / LETA

19-го января, в Минске, рижские динамовцы провели свой очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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В матче с местным «Динамо», рижане здорово использовали численное большинство, реализовав три попытки из десяти. Гунтис Галвиньш и Филипп Толузаков набрали по два очка.

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Градоначальники обеих столиц Мэр Риги Нил Ушаков и мэр Минска Андрей Шорец произвели символическое вбрасывание перед матчем, а затем наблюдали за игрой с трибун.

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«Динамо» Минск - «Динамо»Рига - 1:3 (0:1,0:0,1:2)

голы: 12:17 Галвиньш (Толузаков, в бол. - 0:1), 45:04 Степанов (Граборенко, Гаврус - 1:1), 55:06 Индрашис (Дарзиньш, Галвиньш, в бол. - 1:2), 56:07 Толузаков (Сестито, в бол. - 1:3).

штраф: 43 - 6

броски: 15 - 19

вратари: Скривенс (с 56:07 Лаланд) - Седлачек.

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