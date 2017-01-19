Мутко объяснил мужскую ДНК в пробах хоккеисток занятием сексом

Вице-премьер России Виталий Мутко в очередной раз прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинговых махинациях в отечественном спорте, якобы носивших массовый характер при поддержке государственных структур.
На этот раз бывший министр спорта РФ заступился за двух российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в пробах которых, по данным Макларена, присутствовала мужская ДНК.
Он обратил внимание на то обстоятельство, что
мужская ДНК может обнаруживаться в допинг-пробах спортсменок в течение пяти дней после занятий сексом.
«Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена - имя называть не буду - освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе - могут найти. Много таких факторов», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Чиновник сослался на прецедент 2009 года, когда французский теннисист Ришар Гаске, сдав положительный допинг-тест на кокаин, заявил, что непреднамеренно принял дозу наркотика через поцелуй женщины в ночном клубе в Майами. Антидопинговый суд спортсмена оправдал.
В 2016 году перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро чемпион мира по прыжкам с шестом канадец Шон Барбер сдал положительную пробу на кокаин, но также был оправдан и допущен до Игр. Атлет объяснил спортивному суду, что наркотик мог попасть в его организм после поцелуя со случайной знакомой, с которой он провел ночь перед сдачей теста.
Вице-премьер также заявил, что царапины на пробирках для допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов во время Олимпиады 2014 года в Сочи, не дают оснований обвинять их в нарушении антидопинговых правил.
«Если вина каких-то людей будет доказана, они тоже понесут наказание. Что касается других свидетельств, связанных с различными пробирками, царапинами, концентрацией солей - на это дадут заключение эксперты. Царапины не являются доказательствами. Нет ни одного свидетельства», - цитирует Мутко ТАСС.
В докладе Макларена говорится, что пробы 12 медалистов Олимпийских игр в Сочи определены как фальсифицированные, поскольку имели царапины на внутренней стороне пробирок с пробами «Б».
«Мы сегодня неоднократно давали свою оценку всех этих скандалов, докладов; исходим из того, что никаких программ, покрывательства в России нет, не было и не будет. Основано все на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем, но он им не является», - резюмировал Мутко, имея в виду бежавшего за океан экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступил основным информатором WADA .Еще по этой теме