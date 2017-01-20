«Реал» впервые за 11 лет потерял звание самого доходного клуба мира

Английский «Манчестер Юнайтед» впервые за последние 11 лет сместил мадридский «Реал» с первого места рейтинга самых доходных футбольных клубов мира. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на аудиторскую компанию Deloitte.

Благодаря удачным спонсорским контрактам манкунианцы заработали 689 миллионов евро в сезоне-2015/16 и заняли первое место по этому показателю. Прежний лидер рейтинга — мадридский «Реал» (620,1 миллиона) — занял третье место, пропустив вперед еще и «Барселону» (620,2 миллиона).

Лидер среди российских клубов — петербургский «Зенит» (196,5 миллиона) — занимает в списке 17 место. По сравнению с прошлым годом доходы сине-бело-голубых выросли на 28,7 миллиона.

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Помимо МЮ, «Реала» и «Барселоны», в первую десятку рейтинга также вошли «Бавария», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус».