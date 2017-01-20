Арбитр Рафаэль Кадыров, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщается на сайте лиги.

В ноябре 2016 года у арбитра было диагностировано тяжелое заболевание — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга). КХЛ оказывала судье материальную поддержку.

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания в 2008 году. 8 сентября 2016-го он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, достигшим рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра.

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На международном уровне Кадыров обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира, работал на Матче звезд КХЛ 2016 года. В сезоне-2009/10 судья вошел в число лучших арбитров лиги.

В этом сезоне Кадыров отсудил 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз на лед он выходил в матче «Нефтехимик» — «Барыс» 27 октября 2016 года.