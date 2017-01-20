Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Арбитр Рафаэль Кадыров, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщается на сайте лиги.

В ноябре 2016 года у арбитра было диагностировано тяжелое заболевание — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга). КХЛ оказывала судье материальную поддержку.

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания в 2008 году. 8 сентября 2016-го он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, достигшим рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра.

Реклама

На международном уровне Кадыров обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира, работал на Матче звезд КХЛ 2016 года. В сезоне-2009/10 судья вошел в число лучших арбитров лиги.

В этом сезоне Кадыров отсудил 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз на лед он выходил в матче «Нефтехимик» — «Барыс» 27 октября 2016 года.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо Hi-Tech

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Названы причины необъяснимой смерти галактик Hi-Tech

Названы причины необъяснимой смерти галактик

Названы причины преждевременного старения Hi-Tech

Названы причины преждевременного старения

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Хоккей

КХЛ

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 