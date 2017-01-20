В МОК опровергли слова Мутко о передаче ДНК во время секса

Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) профессор Арне Юнгквист опроверг утверждение вице-премьера России Виталия Мутко о возможности выявлении мужской ДНК в допинг-пробах женщин после секса. Об этом сообщает Expressen.

«Это не соответствует действительности. ДНК — очень индивидуальный элемент, которым невозможно «поделиться» в результате сексуального контакта», — заявил Юнгквист.

В четверг, 19 января, Мутко, комментируя обвинения в махинациях с пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи, заявил, что мужская ДНК может находиться в анализе девушки, если она за пять дней до теста вступала в половой контакт.

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9 декабря независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила вторую часть доклада по итогам расследования допингового скандала в российском спорте. Среди прочего в нем сообщалось, что пробы двух российских хоккеисток на Играх-2014 были подменены, так как в них присутствовала мужская ДНК.

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