Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой

 

Фото: AP/ScanPix

Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего теннисистку Винус Уильямс с гориллой. Об этом сообщает The Independent.

«Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — гласит заявление канала.

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19 января во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе.

Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

В октябре 2014-го президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в рамках Женской теннисной ассоциации за высказывания в адрес Серены и Винус Уильямс. В том же месяце в эфире Первого канала в ходе телешоу «Вечерний Ургант» специалист назвал американок братьями из-за их физических данных.


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