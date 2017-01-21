Малкин забросил шайбу по-бобровски в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнс». Видео появилось на сайте НХЛ.

Россиянин отличился на 47-й минуте встречи и сделал счет 6:0. Он получил шайбу, выкатился из-за ворот и с нескольких попыток протолкнул ее в ближний угол. Такой прием носит имя советского хоккеиста Всеволода Боброва, не раз использовавшего его во время игровой карьеры.

Видео

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Также Малкин записал на свой счет результативную передачу. «Питтсбург» одержал победу — 7:1. Всего на счету россиянина 52 (22 шайбы и 30 передач) очка в 45 матчах нынешнего сезона. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду.

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