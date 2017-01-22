Без горящих клюшек: команда Востока победила сборную Запада в «Мастер-шоу» КХЛ

Команда Восточной конференции победила сборную Запада в «Мастер-шоу», которое предваряет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе. Команда Востока выиграла со счетом 5:2, захватив инициативу с первых конкурсов и позволив сопернику лишь подсократить разрыв.

Организация нынешнего Матча звезд, в рамках которого проходило «Мастер-шоу», получилась более рациональной, чем год назад в Москве. Тогда в один день были умещены и конкурсы, и сам матч, о чем вспомнил уже после соревнований форвард СКА Илья Ковальчук.

«По сравнению с Матчем звезд в Национальной хоккейной лиге здесь была своя изюминка - все в один день проходило, - сказал он. - Сейчас ее убрали, что хорошо, есть время чуть расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Поскольку в один день слишком много всего».

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Без горящих клюшек

Прошлогоднее «Мастер-шоу» получилось воистину запоминающимся, его своего рода символом стало исполнение буллита шведским форвардом «Салавата Юлаева» Линусом Умарком, который забил буллит зажженной клюшкой. В этот раз никто не повторил подобное исполнение, поскольку игроки только перед самими соревнованиями узнали, кто в каких конкурсах будет участвовать.

Хоккеистам при исполнении штрафных бросков оставалось показывать свою филигранную технику - среди всех мастерски получилось у форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева, который сумел вместе с шайбой повернуться вокруг своей оси и забить. Оригинальным выглядел бросок спартаковца Мэтта Гилроя, который заставил вратаря Востока Игоря Бобкова уехать из ворот, дав ему «взятку» в 5000 рублей. Но организаторы такой буллит не оценили.

Штрафные круги на льду

В уфимском «Мастер-шоу» пал только один рекорд - торпедовца Войтека Вольски в конкурсе на скорость, установленный два года назад - 13,178 секунды. В этот раз достижение канадца пало после попытки первого же участника - торпедовца Алексея Потапова, выбежавшего из 13 секунд. Неплохую скорость показал армеец Иван Телегин, но последнее слово осталось за уфимцем Энвером Лисиным, попавшим на шоу после травмы Владимира Соботки из «Авангарда» - форвард «Салавата» показал 12,450 секунды.

Незыблемым пока остается достижение защитника «Трактора» Александра Рязанцева с 2012 года, бросившего шайбу со скоростью 183 км/ч. Победитель этого конкурса армеец Игорь Ожиганов метнул шайбу куда медленнее - 150 км/ ч.

Из остальных конкурсов, связанных с бросками на точность и ведением шайбы, стоит отметить новое соревнование, в ходе которого хоккеисты осваивали биатлонные навыки, а проштрафившиеся отправлялись на дополнительный круг. Легкое недовольство проявил один из тренеров Запада Олег Знарок, требовавший видеопросмотр после того, как защитник Востока Захар Арзамасцев вместо пяти кругов проехал четыре.

Конкурс же, в котором тройка атаковала вратаря сходу, запомнился пародией в исполнении вратаря «Трактора» Павла Францоуза на то, что сделал в одном из матчей КХЛ голкипер «Салавата» Андрей Гаврилов - тогда тот повернулся лицом к воротам, чтобы попить воды и чудом не пропустил гол. Францоуз повторил этот «трюк», но соперники из вежливости также его простили.

Эстафета убила интригу

Интерес к шоу на его финише попытались подогреть Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые сообщили, что смогли договориться с организаторами, чтобы те при счете 2:4 перед последним конкурсом за победу в последнем конкурсе - эстафете - дали два очка.

Однако и в этом соревновании сильнее оказалась команда Востока. «Нелегко бить буллиты, когда к тебе столько внимания, в матчах все же полегче. И для меня большая честь участвовать в двух Матчах звезд», - поделился впечатлением от мастер-шоу Дацюк.