Без горящих клюшек: команда Востока победила сборную Запада в «Мастер-шоу» КХЛ

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Команда Восточной конференции победила сборную Запада в «Мастер-шоу», которое предваряет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе. Команда Востока выиграла со счетом 5:2, захватив инициативу с первых конкурсов и позволив сопернику лишь подсократить разрыв.

Организация нынешнего Матча звезд, в рамках которого проходило «Мастер-шоу», получилась более рациональной, чем год назад в Москве. Тогда в один день были умещены и конкурсы, и сам матч, о чем вспомнил уже после соревнований форвард СКА Илья Ковальчук.

«По сравнению с Матчем звезд в Национальной хоккейной лиге здесь была своя изюминка - все в один день проходило, - сказал он. - Сейчас ее убрали, что хорошо, есть время чуть расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Поскольку в один день слишком много всего».

Реклама

Без горящих клюшек

Прошлогоднее «Мастер-шоу» получилось воистину запоминающимся, его своего рода символом стало исполнение буллита шведским форвардом «Салавата Юлаева» Линусом Умарком, который забил буллит зажженной клюшкой. В этот раз никто не повторил подобное исполнение, поскольку игроки только перед самими соревнованиями узнали, кто в каких конкурсах будет участвовать.

Хоккеистам при исполнении штрафных бросков оставалось показывать свою филигранную технику - среди всех мастерски получилось у форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева, который сумел вместе с шайбой повернуться вокруг своей оси и забить. Оригинальным выглядел бросок спартаковца Мэтта Гилроя, который заставил вратаря Востока Игоря Бобкова уехать из ворот, дав ему «взятку» в 5000 рублей. Но организаторы такой буллит не оценили.

Штрафные круги на льду

В уфимском «Мастер-шоу» пал только один рекорд - торпедовца Войтека Вольски в конкурсе на скорость, установленный два года назад - 13,178 секунды. В этот раз достижение канадца пало после попытки первого же участника - торпедовца Алексея Потапова, выбежавшего из 13 секунд. Неплохую скорость показал армеец Иван Телегин, но последнее слово осталось за уфимцем Энвером Лисиным, попавшим на шоу после травмы Владимира Соботки из «Авангарда» - форвард «Салавата» показал 12,450 секунды.

Незыблемым пока остается достижение защитника «Трактора» Александра Рязанцева с 2012 года, бросившего шайбу со скоростью 183 км/ч. Победитель этого конкурса армеец Игорь Ожиганов метнул шайбу куда медленнее - 150 км/ ч.

Из остальных конкурсов, связанных с бросками на точность и ведением шайбы, стоит отметить новое соревнование, в ходе которого хоккеисты осваивали биатлонные навыки, а проштрафившиеся отправлялись на дополнительный круг. Легкое недовольство проявил один из тренеров Запада Олег Знарок, требовавший видеопросмотр после того, как защитник Востока Захар Арзамасцев вместо пяти кругов проехал четыре.

Конкурс же, в котором тройка атаковала вратаря сходу, запомнился пародией в исполнении вратаря «Трактора» Павла Францоуза на то, что сделал в одном из матчей КХЛ голкипер «Салавата» Андрей Гаврилов - тогда тот повернулся лицом к воротам, чтобы попить воды и чудом не пропустил гол. Францоуз повторил этот «трюк», но соперники из вежливости также его простили.

Эстафета убила интригу

Интерес к шоу на его финише попытались подогреть Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые сообщили, что смогли договориться с организаторами, чтобы те при счете 2:4 перед последним конкурсом за победу в последнем конкурсе - эстафете - дали два очка.

Однако и в этом соревновании сильнее оказалась команда Востока. «Нелегко бить буллиты, когда к тебе столько внимания, в матчах все же полегче. И для меня большая честь участвовать в двух Матчах звезд», - поделился впечатлением от мастер-шоу Дацюк.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Земля
Земля, Liepāja, 100000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR

reklama.vesti.lv

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию Wo&Men

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Звезду «Дома-2» Элину Камирен вынудили оставить дочь Showbiz

Звезду «Дома-2» Элину Камирен вынудили оставить дочь

Брежнева родит Меладзе сына Wo&Men

Брежнева родит Меладзе сына

Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор Showbiz

Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор

Найден самый доступный способ повысить умственные способности Wo&Men

Найден самый доступный способ повысить умственные способности

КХЛ

Хоккей

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 