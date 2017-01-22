Президент Олимпийского комитета Германии выступил за отстранение РФ от ОИ

олимпиада
 

олимпиада. Фото: AP/Scanpix

Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн призвал лишить сборную России права на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, если подтвердятся обвинения в существовании государственной системы сокрытия положительных допинг-проб в стране. Слова чиновника приводит Welt.

«Должен быть четкий сигнал: так делать нельзя! Если подтвердится, что в стране существовала государственная допинговая система, а Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил олимпийскую хартию, тогда, считаю, вся сборная должна пропустить Игры-2018 и, возможно, Игры-2020, над чем МОК должен обстоятельно поработать», — заявил Хорманн. По его словам, для нарушителей хартии должно быть принято самое суровое наказание.

«Кроме того,

в докладе Макларена ОКР нигде не обвиняется в нарушениях, однако я с трудом могу представить, что такая система могла существовать без того, чтобы ОКР не знал о ней или не был к ней причастен»,

— подчеркнул чиновник.

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10 января Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.

7 января глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти, комментируя данные второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена,

заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Вторая часть доклада Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

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