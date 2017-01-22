Латвийские бобслеисты одержали двойную победу на этапе Кубка мира

Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Matīss Miknis un Raivis Zīrups
 

Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Matīss Miknis un Raivis Zīrups. Фото: EPA/LETA

Четверка латвийца Оскара Киберманиса в воскресенье одержала победу на пятом этапе Кубка мира по бобслею в швейцарском городе Санкт-Морице, сообщает агентство «Р-Спорт».

Экипаж Киберманиса, Яниса Янсонса, Матисса Микниса и Райвиса Зирупса по итогам двух заездов показал результат 2 минуты 8,6 секунды. Киберманис одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира.

Вторым стал еще один латвийский экипаж в составе Оскара Мелбардиса, Даумантса Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги (+0,13 секунды). Замкнули тройку немцы Франческо Фридрих, Кенди Бауэр, Мартин Гроткопп и Торстен Маргис (+0,30).

Реклама

Всего в Кубке мира по бобслею и скелетону предусмотрено восемь этапов, а чемпионат мира пройдет в феврале этого года, в немецком городе Кенигзее, куда он был перенесен из Сочи. Соревнования пройдут с 13 по 26 февраля.

Еще по этой теме
Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе ЧМ из России

Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе ЧМ из России

ЧМ по бобслею и скелетону вместо Сочи примет немецкий Кенигзее

ЧМ по бобслею и скелетону вместо Сочи примет немецкий Кенигзее

Бобслей: четверка Мелбардиса - сильнейшая в Санкт-Морице!

Бобслей: четверка Мелбардиса - сильнейшая в Санкт-Морице!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR

reklama.vesti.lv

Приложение для превращения в «няшку» оказалось опасным Hi-Tech

Приложение для превращения в «няшку» оказалось опасным

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию Wo&Men

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

NASA опубликовало цветное видео «посадки» на Плутон Hi-Tech

NASA опубликовало цветное видео «посадки» на Плутон

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену Wo&Men

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

Объявлены победители премии «Музыкальный банк» Showbiz

Объявлены победители премии «Музыкальный банк»

Бобслей

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 