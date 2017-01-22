Латвийские бобслеисты одержали двойную победу на этапе Кубка мира

Четверка латвийца Оскара Киберманиса в воскресенье одержала победу на пятом этапе Кубка мира по бобслею в швейцарском городе Санкт-Морице, сообщает агентство «Р-Спорт».

Экипаж Киберманиса, Яниса Янсонса, Матисса Микниса и Райвиса Зирупса по итогам двух заездов показал результат 2 минуты 8,6 секунды. Киберманис одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира.

Вторым стал еще один латвийский экипаж в составе Оскара Мелбардиса, Даумантса Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги (+0,13 секунды). Замкнули тройку немцы Франческо Фридрих, Кенди Бауэр, Мартин Гроткопп и Торстен Маргис (+0,30).

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Всего в Кубке мира по бобслею и скелетону предусмотрено восемь этапов, а чемпионат мира пройдет в феврале этого года, в немецком городе Кенигзее, куда он был перенесен из Сочи. Соревнования пройдут с 13 по 26 февраля.

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