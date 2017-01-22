Отстраненные российские тренеры продолжают готовить легкоатлетов

Фигурант первого доклада WADA о проблемах с допингом в России Владимир Казарин и другие отстраненные тренеры продолжают готовить российских спортсменов.

Ряд российских тренеров по легкой атлетике, отстраненных от деятельности из-за допингового скандала, продолжают готовить спортсменов. Об этом рассказывается в новом фильме немецкой общественно-правовой телекомпании ARD, который выйдет вечером воскресенья, 22 января.

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О нарушении Россией предписаний Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) авторам фильма рассказал российский бегун Андрей Дмитриев. В тексте на сайте телеканала упоминается фамилия тренера по легкой атлетике Владимира Казарина, который был фигурантом первого отчета комиссии WADA в 2015 году и «

отстранен от деятельности» из-за обвинений в участии в допинговом скандале,

отмечает ARD.

В качестве доказательства осуществления Казариным тренерской деятельности Дмитриев предоставил фотографии, сделанные 12 января 2017 года в Челябинске, на которых тренер находится вместе с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым. Сообщается, что Дмитриев назвал и имена других ведущих тренеров, продолжающих готовить атлетов, несмотря на обвинения в допинге.

«Лицемерие и имитация перемен»

«Если утверждается, что мы меняемся, но при этом такие люди просто продолжают работать, то все это лицемерие и ложь. Происходит имитация перемен, которых нет», - заявил собеседник ARD. Как рассказал авторам фильма исполнительный директор IAAF Оливье Гер, если эти сведения подтвердятся, это будет означать, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выполнила критерии для допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям.

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