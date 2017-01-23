Украинский велогонщик умер в возрасте 31 года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский умер в возрасте 31 года. Об этом сообщил на странице в Facebook его коллега из России Юрий Левинзон.

Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Другие подробности неизвестны.

Грабовский — двукратный чемпион Европы по велогонкам на треке среди юниоров, чемпион мира по велоспорту на шоссе среди молодежи в индивидуальной гонке с раздельным стартом (2005).

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С 2006 по 2007 годы уроженец Симферополя выступал за команду Мирового тура QuickStep. Его наивысшим достижением стало завоевание майки «горного короля» (вручается гонщику, набравшему наибольшее количество очков в горной классификации) на многодневке «Тиррено — Адриатико».

В последнее время спортсмен проживал с семьей и тренировался в Израиле.


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