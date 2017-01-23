Лучший футболист России рассказал о влиянии женщин на игру

Федор Смолов
 

Федор Смолов. Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о влиянии женщин на игру, а также заявил, что большинство футболистов — тупые. Слова форварда приводит GQ в понедельник, 23 января.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но скорее да, чем нет. Но есть ребята, которые читают либеральные газеты, любят путешествовать, с ними интересно поговорить, у них речь без слов-паразитов», — сказал Смолов.

По мнению футболиста, его коллеги незаслуженно получают высокие зарплаты. «В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате.

Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен.

Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет», — сказал форвард.

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Смолов также рассказал о влиянии на его игру расставания с телеведущей Викторией Лопыревой. «Она человек публичный, таскала меня с собой на все светские мероприятия. Когда все это закончилось, остался один футбол, и все стало лучше. Я начал по-другому относиться к делу, еще когда мы были вместе, а получаться все начало, уже когда расстались», — пояснил он.

«Мешают ли женщины футболу? Женщины в целом мешают!» — добавил футболист.

В 2016 году на счету Смолова 29 голов в 29 матчах за «Краснодар» в российской премьер-лиге и Лиге Европы. 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром РФПЛ по итогам сезона-2015/16. В декабре Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по итогам опроса, который провел еженедельник «Футбол».

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