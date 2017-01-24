Бразильский волейболист потребовал лишить сборную России золота ОИ-2012

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Бразильский волейболист Жиба хочет добиться лишения мужской сборной России золота Олимпиады-2012 в Лондоне. Об этом сообщает Globoesporte.

Спортсмен собирается поехать в Швейцарию и обсудить с Международной федерацией волейбола (FIVB) доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Cобираюсь увидеть, как происходит проверка заявлений Макларена. Согласно его докладу, из 30 медалистов Игр-2012, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол. Семь, десять, двадцать, я не знаю сколько», — заявил Жиба.

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FIVB прокомментировала заявление бразильца, отметив, что организация не располагает информацией о спортсменах, которые были уличены в применении допинга во время ОИ-2012 в Лондоне. Кроме того, в федерации подчеркнули, что не вправе перераспределять олимпийские медали, так как этим занимается Международный олимпийский комитет (МОК).

Результаты второй части расследования независимой комиссии WADA были оглашены 9 декабря. Сообщалось, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

В финале волейбольного турнира Игр-2012 российская команда Владимира Алекно обыграла бразильцев во главе с капитаном Жибой.


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