Калвитис: голосование за место проведения ЧМ-2021 зависит от малых стран

В голосовании за место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года очень важна будет точка зрения малых стран, что для Латвии является преимуществом, заявил на заседании подкомиссии Сейма по спорту президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Айгар Калвитис.

На прошлой неделе было официально объявлено, что Латвия вместе с Белоруссией будет претендовать на проведение ЧМ-2021, их конкурентом будет Финляндия, а решающее голосование состоится 19 мая.

«Латвия одна не может организовать чемпионат мира. Для этого нет экономических предпосылок, потому что турнир для 16 стран будет нерентабелен, - сказал Калвитис. -

Сочетание Риги и Минска интересно для хоккейных команд.

Мы обратились к белорусам, и они после долгих раздумий согласились на уровне президента».

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В Латвии могут пройти игры одной подгруппы и два четвертьфинала, а полуфиналы и финал пройдут в Минске.

«В голосовании примут участие 70-80 стран. Скандинавия и Россия будут голосовать за финнов, а наша сильная сторона - именно малые страны», - уверен Калвитис.

Он добавил, что

Латвии не придется вкладывать столько средств, как перед чемпионатом 2006 года:

«Мы уже сейчас готовы принять чемпионат мира, все готово, только нужно решить организаторские вопросы». Миллионов от государства не понадобится, сказал он.

«Ледовых площадок в Риге достаточно, но было бы неплохо, если около «Арена Рига» появился бы комплекс и площадка для тренировок. Но этим должен заниматься частный бизнес», - сказал Калвитис.

Рига была кандидатом на проведение чемпионата мира в 2014 и в 2018 годах, а в 2017 году пыталась добиться этого права вместе с Копенгагеном.

Чемпионат этого года также пройдет в двух городах - немецком Кельне и столице Франции Париже.

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