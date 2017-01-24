Главный тренер сборной Алжира подал в отставку

Жорж Лекенс
 

Жорж Лекенс. Фото: COVI/Scanpix

Причиной увольнения стал провал североафриканской сборной на продолжающемся в Габоне Кубке африканских наций.

Будучи одним из главных фаворитов турнира, алжирцы в трех матчах группового этапа набрали лишь два очка не сумели пробиться даже в плей-офф.

Команде, ведомой лучшим игроком АПЛ прошлого сезона Риядом Марезом, не удалось переиграть сборные Сенегала (2:2) и Зимбабве (2:2), а команде Туниса они и вовсе уступили (1:2).

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Отметим, что 67-летний Лекенс возглавил африканскую команду лишь в конце октября 2016-го. Предыдущей командой Жоржа был бельгийский Локерен.

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