На сына Виталия Кличко напал аллигатор

Виталий Кличко
 

Виталий Кличко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Сын бывшего чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Виталия Кличко Егор-Даниэль подвергся нападению аллигатора. Об этом сообщает World Boxing News.

Сын спортсмена работает волонтером по программе благотворительного Фонда Кличко в Национальном парке Эверглейдс в США. Инцидент произошел во время кормления животных. В Twitter-аккаунте издания приводится фотография поврежденной руки 16-летнего юноши.

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«Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ему еды. У меня даже есть швы с голубыми нитками», — отметил Кличко-младший.

45-летний Кличко провел на профессиональном ринге 47 боев, в которых одержал 45 побед (41 нокаутом) и потерпел 2 поражения. В настоящее время бывший боксер занимает должность мэра Киева.


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