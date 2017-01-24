Ибрагимовичу, Погба и Руни могут урезать зарплату

Манчестер Юнайтед может уменьшить зарплаты нападающих Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича, а также полузащитника Поля Погба в случае
Звездное трио Юнайтед до конца сезона будет обязано отработать зарплату по полной, если Уэйн, Поль и Златан не хотят, чтобы ее урезали.
Как сообщает Express, руководство Крансых Дьяволов уменьшит оклад троих игроков на 25% в том случае, если они не выведут команду в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.
В случае неудачи Погба лишится около 84 тысяч евро в неделю, а Ибрагимович потеряет почти 64 тысячи.
После 22 туров английского чемпионата Юнайтед занимает шестую строчку.
От Ливерпуля, занимающего четвертое место, команду Жозе Моуринью отделяет 4 очка.Еще по этой теме