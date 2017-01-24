Ибрагимовичу, Погба и Руни могут урезать зарплату

Манчестер Юнайтед может уменьшить зарплаты нападающих Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича, а также полузащитника Поля Погба в случае

Звездное трио Юнайтед до конца сезона будет обязано отработать зарплату по полной, если Уэйн, Поль и Златан не хотят, чтобы ее урезали.

Как сообщает Express, руководство Крансых Дьяволов уменьшит оклад троих игроков на 25% в том случае, если они не выведут команду в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

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В случае неудачи Погба лишится около 84 тысяч евро в неделю, а Ибрагимович потеряет почти 64 тысячи.

После 22 туров английского чемпионата Юнайтед занимает шестую строчку.

От Ливерпуля, занимающего четвертое место, команду Жозе Моуринью отделяет 4 очка.

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