Россия готовится с размахом провести альтернативную Паралимпиаду 2018 года

 

Фото: Vladimir Gerdo/TASS/Scanpix

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен провести альтернативные соревнования в случае недопуска российских спортсменов на Игры 2018 года. Об этом заявила вице-президент ПКР Рима Баталова.

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На данный момент российские спортсмены не имеют права принимать участие в международных соревнованиях.

«Мы должны быть готовы ко всему, и если не сработал план А, надо включать план Б, - цитирует чиновницу ТАСС. - Альтернативные соревнования - это тоже вариант того, что мы можем сделать. Уровень этих соревнований можно сделать таким, чтобы нам позавидовали. После Рио нам пришлось проводить Игры в условиях отсутствия времени, но сейчас мы можем сделать это более подготовленно, и я думаю, что уже нужно включать и план Б».

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ПКР уже имеет опыт проведения альтернативных соревнований на территории России, которые по указу президента РФ Владимира Путина состоялись в начале сентября прошлого года на аренах Подмосковья.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх-2016 на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором упоминались 35 паралимпийцев РФ.

Спортивный арбитраж отклонил апелляцию ПКР.

По словам Баталовой, вопрос восстановления членства ПКР затягивается из-за неопределенности с критериями, которые были опубликованы еще в ноябре.

«Критерии, которые были нам предоставлены, выполнить в полном объеме невозможно, у нас к каждому из 28 пунктов вопросы. Мы отправили в МПК письмо с просьбой рассмотреть вопросы, но пока ответа нет», - сообщила Баталова.

Лукин: Вопрос с альтернативными соревнованиями пока не рассматривался

Президент ПКР Владимир Лукин заявил, что вопрос с альтернативными соревнованиями в случае недопуска россиян на Паралимпиаду-2018 пока не рассматривался, организация ждет решения МПК.

«Вопрос с альтернативными играми пока не рассматривался, мы ждем решения Международного паралимпийского комитета, которое на этой неделе должно состояться. После этого мы будем рассматривать все основные вопросы нашей дальнейшей жизни», - позднее в среду сообщил Лукин агентству «Р-Спорт».

«Ясно одно - ПКР будет жив, будет действовать и координировать паралимпийское движение в нашей стране. В какой форме это будет, этот вопрос еще не рассматривался, мы ждем решения исполкома», - добавил он.

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