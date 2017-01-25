Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте МОК.
- СМИ узнали о «допинговой мафии» в России 23 января 2017 г.
- Олимпийский чемпион предложил штрафовать попавшихся на допинге на миллиард евро 19 января 2017 г.
Это произошло после перепроверки допинг-проб. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид.
На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке.