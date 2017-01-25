Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте МОК.

Еще по этой теме

Это произошло после перепроверки допинг-проб. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке.

Реклама
Еще по этой теме
Почти 200 биатлонистов требуют наказать принимавших допинг россиян

Почти 200 биатлонистов требуют наказать принимавших допинг россиян

Допинг-проба российского штангиста оказалась положительной

Допинг-проба российского штангиста оказалась положительной

Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга

Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Кейт Миддлтон объяснила девочке, что значит быть принцессой Wo&Men

Кейт Миддлтон объяснила девочке, что значит быть принцессой

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра Showbiz

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами Hi-Tech

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами

Известная топ-модель оказалась гермафродитом Wo&Men

Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Пользователи соцсетей обеспокоены «депрессией» Мелании Трамп Showbiz

Пользователи соцсетей обеспокоены «депрессией» Мелании Трамп

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Земля Айнажи
Продают Земля Айнажи 8080 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 