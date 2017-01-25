Усейна Болта лишили золота ОИ-2008 после перепроверки допинг-проб

Прославленный ямайский спринтер Усейн Болт, завоевавший девять золотых олимпийских медалей и 11 раз ставший чемпионом мира, лишился одной из своих наград. У легкоатлета заберут золото за эстафету 4x100 на Олимпийских играх 2008 года в Пекине из-за того, что один из партнёров по команде попался на допинге, сообщает пресс-служба Международного Олимпийского комитета.

В пробе бежавшего в эстафете Несты Картера было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Кроме того, после перепроверки допинг-проб МОК лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине и российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву. В пробе спортсменки было также обнаружено запрещенное вещество туринабол.

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