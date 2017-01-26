Australian Open. Винус Уильямс – первая финалистка

 

Фото: AP/Scanpix

Вандевеге впервые в карьере добралась до полуфинала турнира серии Большого Шлема, однако на пути к этому достижению Коко демонстрировала очень убедительную игру.

Матч против Винус Вандевеге начала очень резво, пытаясь перехватить инициативу у именитой соперницы. Уильямс, в свою очередь, также не думала уступать, потому перестрелка американок дошла до тай-брейка. Сильнее здесь оказалась Коко, одержавшая победу в первом сете.

Уже в начале второго сета Винус подключила свое серьезное оружие – мощные подачи, благодаря чему удалось сбить темп соперницы и взять игру в свои руки.

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В итоге в последующих двух сетах Уильямс доминировала и добыла уверенные победы 6:2 и 6:3.

В финале турнира Винус может встретится со своей родной сестрой Сереной, которой в другом полуфинале будет противостоять сенсация нынешнего турнира Марьяна Лучич-Барони.

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