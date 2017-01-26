Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»

Болельщики московского "Спартака"
 

Болельщики московского "Спартака". Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и СКА от попадания шайбы в лицо пострадала юная болельщица красно-белых. Об этом сообщает «Советский спорт».

В третьем периоде поединка, завершившегося со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, защитник СКА Вячеслав Войнов сделал передачу на одноклубника Александра Хохлачева, который неудачно обработал шайбу. В итоге снаряд улетел за пределы площадки и угодил в лицо ребенку. У девочки оказалась разбита губа, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

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