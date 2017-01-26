Роджер Федерер вышел в финал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, одолев в полуфинальном дерби первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Бывший первый номер рейтинга был сильнее своего оппонента в первых двух сетах, после чего позволил ему выровнять положение, и судьба матча решалась в пятой партии. Встреча продолжалась три часа четыре минуты и завершилась при счете 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 в пользу Федерера.

Четырехкратный победитель Australian Open в шестой раз за карьеру стал финалистом турнира в Мельбурне. В решающем поединке «мэйджора» швейцарец сразится либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с болгарином Григором Димитровым.

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35-летний Роджер Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большего шлема,

в его активе 17 титулов. Вторую половину прошлого сезона теннисист пропустил из-за травмы и в Мельбурне имеет лишь 17-й номер посева.

Напомним, что титул в женском одиночном разряде чемпионата Австралии разыграют американки Серена и Винус Уильямс.

Последними представителями России в Мельбурне были Анастасия Павлюченкова и олимпийские чемпионки Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина, выбывшие в четвертьфинале одиночного и парного разрядов соответственно.

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