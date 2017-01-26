Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси назначил дату своего бракосочетания. Летом его подруга Антонелла Рокуццо станет законной супругой футболиста.

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Датой бракосочетания Месси выбрал свой День рождения – 24 июня. В этот день ему исполнится 30 лет. Таким образом, форварда ждет двойное торжество и вдвое больше подарков.

Свадебная церемония пройдет в родном городе пары – Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей, сообщает «Газета.ру». Среди них будут члены семьи, друзья, коллеги, а также официальные лица, связанные с миром футбола.

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Esperando a Papa Noel con mi familia🎅🏻 !!! Con mis superhéroes 😍 @antoroccuzzo88 A photo posted by Leo Messi (@leomessi) on Dec 11, 2015 at 1:10pm PST

Отметим, Лионель и Антонелла в отношениях находятся уже 16 лет.

Причем, связывают их не только романтические чувства, но и общие дети. Так, в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Тьяго, а в 2015 году у мальчика появился брат – Матео.

О том, что Месси и Рокуццо планируют сыграть свадьбу в 2017 году, в декабре 2016 года сообщило издание Mundo Deportivo. Однако тогда точная дата торжества не называлась.

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Hoy pasamos a conocer el restaurante bellavista !!! Linda noche !! A photo posted by Leo Messi (@leomessi) on Sep 4, 2016 at 3:32pm PDT

Напомним, футболист познакомился с Антонеллой еще в детстве. Однако встречаться молодые люди начали лишь в 2000-м, когда Месси подписал контракт с футбольным клубом «Барселона».

Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Спортсмен является четырехкратным обладателем Кубка страны. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и пять раз был удостоен звания лучшего футболиста в мире.

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