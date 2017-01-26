Овечкин и Малкин снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ

Евгений Малкин
 

Евгений Малкин. Фото: AP/Scanpix

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталс» и «Питсбург Пингвинс» соответственно, снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ. Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter.

Малкину досталась шутливая роль. Он вышел и сказал: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в Лос-Анджелесе. В поединке примут участие пять российских хоккеистов.

Реклама

Помимо Овечкина и Малкина на лед выйдут нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и форвард Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Видео

Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).

Еще по этой теме
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» Панарина в матче НХЛ

Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» Панарина в матче НХЛ

Шайба Овечкина в падении попала в список лучших моментов в истории НХЛ

Шайба Овечкина в падении попала в список лучших моментов в истории НХЛ

Малкин забросил шайбу по-бобровски в матче НХЛ

Малкин забросил шайбу по-бобровски в матче НХЛ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 2500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника Showbiz

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника

YouTube поразил «оживший» на видео рисунок человечка Hi-Tech

YouTube поразил «оживший» на видео рисунок человечка

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом Hi-Tech

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли Wo&Men

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус» Hi-Tech

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус»

Спорт

TVNET спрашивает

Доволен ли ты своим местом работы? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 