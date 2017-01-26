Овечкин и Малкин снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталс» и «Питсбург Пингвинс» соответственно, снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ. Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter.

Малкину досталась шутливая роль. Он вышел и сказал: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в Лос-Анджелесе. В поединке примут участие пять российских хоккеистов.

Реклама

Помимо Овечкина и Малкина на лед выйдут нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и форвард Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Видео

Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).

Еще по этой теме